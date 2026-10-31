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Österreich 1. Bundesliga
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Wolfsberger AC vs. Sturm Graz heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Wolfsberger AC - Sturm Graz
Wolfsberger AC
Sturm Graz
Österreich 1. Bundesliga

In der 1. Bundesliga spielt Wolfsberger AC gegen Sturm Graz. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Anstoßzeit

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Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 11
Lavanttal-Arena

Das Spiel zwischen Wolfsberger AC und Sturm Graz beginnt am 01.11.2026, 14:30.

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.

Themen der Woche: Was war bei Wolfsberger AC und Sturm Graz los?

Der Wolfsberger AC kommt mit einer erschreckend schwachen Bilanz in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der WAC nur einen Sieg, der zudem in einem Freundschaftsspiel gegen Voitsberg (2:1) gelang. In der Bundesliga setzte es zuletzt Niederlagen gegen Hartberg (0:1) und WSG Tirol (0:2), dazu eine 0:3-Klatsche gegen Altach. Insgesamt kassierte der Klub in diesen fünf Spielen neun Gegentore und erzielte selbst nur vier.

Sturm Graz präsentiert sich deutlich stabiler, auch wenn die Ergebnisse gemischt sind. Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Besonders positiv sticht der 6:1-Kantersieg gegen Grazer AK in der Bundesliga heraus sowie der 1:0-Erfolg gegen Marseille in der Europa League. Zuletzt trennten sich die Grazer von Ried mit 2:2.

WAC

WAC - Form

VOI
S2-1
ALT
N3-0
WSG
N0-2
HAR
N1-0
HWE
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
2/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SGR

SGR - Form

BOU
N3-0
GAK
S6-1
OM
S1-0
RIE
U2-2
LUS
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Aufstellungen

Wolfsberger AC vs Sturm Graz Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Schmid

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Form

WAC

WAC - Form

VOI
S2-1
ALT
N3-0
WSG
N0-2
HAR
N1-0
HWE
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
2/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SGR

SGR - Form

BOU
N3-0
GAK
S6-1
OM
S1-0
RIE
U2-2
LUS
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Wolfsberger ACUnentschiedenSturm Graz
2
3
0
Österreich 1. Bundesliga
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
2
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
2
END
Österreich 1. Bundesliga
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
3
END
Österreich 1. Bundesliga
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
1
END
Österreich 1. Bundesliga
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
1
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
END
10Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/4

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
10901319+2227
S
S
S
S
S
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
10730245+1924
S
S
U
S
U
3
LASKLASKLAS
117132613+1322
S
N
S
N
U
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
105321812+618
U
S
S
N
S
5
HartbergHartbergHAR
115242019+117
S
S
N
S
U
6
RiedRiedRIE
114431918+116
U
U
S
S
S
7
WSG TirolWSG TirolWSG
113351417-312
N
U
S
N
N
8
Grazer AKGrazer AKGAK
11245827-1910
N
U
N
U
U
9
AltachAltachALT
113171117-610
U
S
N
S
N
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
102261224-128
N
N
N
S
N
11
Austria WienAustria WienWIE
102171020-107
N
N
N
U
S
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
10127719-125
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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