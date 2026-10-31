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Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Anstoßzeit

Das Spiel zwischen Wolfsberger AC und Sturm Graz beginnt am 01.11.2026, 14:30.

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.

Themen der Woche: Was war bei Wolfsberger AC und Sturm Graz los?

Der Wolfsberger AC kommt mit einer erschreckend schwachen Bilanz in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der WAC nur einen Sieg, der zudem in einem Freundschaftsspiel gegen Voitsberg (2:1) gelang. In der Bundesliga setzte es zuletzt Niederlagen gegen Hartberg (0:1) und WSG Tirol (0:2), dazu eine 0:3-Klatsche gegen Altach. Insgesamt kassierte der Klub in diesen fünf Spielen neun Gegentore und erzielte selbst nur vier.

Sturm Graz präsentiert sich deutlich stabiler, auch wenn die Ergebnisse gemischt sind. Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Besonders positiv sticht der 6:1-Kantersieg gegen Grazer AK in der Bundesliga heraus sowie der 1:0-Erfolg gegen Marseille in der Europa League. Zuletzt trennten sich die Grazer von Ried mit 2:2.

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Aufstellungen

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Form

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Bilanz direkte Duelle

Wolfsberger AC vs. Sturm Graz: Die Tabellen