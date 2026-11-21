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Wolfsberger AC vs. Ried: Anstoßzeit

In der österreichischen Bundesliga empfängt der Wolfsberger AC den SV Ried in der Lavanttal-Arena in Wolfsberg. Beide Mannschaften befinden sich in unterschiedlichen Phasen ihrer Saison und treten mit klar voneinander abweichenden Ausgangssituationen an.

Der WAC steckt tief in der Krise. Unter Trainer Manfred Schmid hat das Team aus Kärnten vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren, darunter eine deutliche 6:0-Niederlage gegen Rapid Wien. Die Formkurve zeigt steil nach unten.

Ried reist mit etwas mehr Stabilität an, auch wenn die Ergebnisse zuletzt gemischt ausfielen. Mario Despotvics Mannschaft holte in den vergangenen Ligaspielen mehrere Unentschieden und zeigte dabei kämpferische Qualitäten.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs verlief in der laufenden Saison bereits eindeutig zugunsten von Ried. Die Innviertler gewannen das Hinspiel im September mit 4:1 – ein Ergebnis, das dem WAC noch in den Knochen stecken dürfte.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften mehrere Plätze. Wolfsberg kämpft am Tabellenende, während Ried im gesicherten Mittelfeld steht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Wolfsberger AC und Ried los?

Der Wolfsberger AC kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team nur ein Unentschieden und verlor viermal. Das jüngste Ergebnis war eine 6:0-Niederlage gegen Rapid Wien am 6. November. Auch gegen Hartberg und WSG Tirol gab es Niederlagen mit jeweils 1:0 und 0:2. Insgesamt kassierte der WAC in diesen fünf Spielen zehn Tore und erzielte selbst nur zwei.

Ried präsentierte sich zuletzt ausgeglichener. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team zwei Unentschieden und eine Niederlage in Ligaspielen sowie ein Pokalaus gegen LASK. Das jüngste Spiel war ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel gegen First Vienna FC am 14. November. In der Liga trennte sich Ried zuletzt mit 1:1 gegen Altach und 2:2 gegen Sturm Graz.

Wolfsberger AC vs. Ried: Aufstellungen

Wolfsberger AC vs. Ried: Form

Wolfsberger AC vs. Ried: Bilanz direkte Duelle

Wolfsberger AC vs. Ried: Die Tabellen