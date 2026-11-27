So seht Ihr Woking gegen Barrow mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

England Blue Sq. Premier - Spielwoche 20 28. Nov. 2026 - 07:30 Laithwaite Community Stadium

Woking empfängt Barrow in der National League im Laithwaite Community Stadium. Beide Teams waren bereits unter der Woche im Einsatz.

Woking steht auf Tabellenplatz 14 und wird von Craig Ross trainiert. Am Dienstagabend gewann die Mannschaft mit 4:3 gegen Worthing und ließ damit die deutliche Niederlage vom Samstag hinter sich.

Diese Niederlage hatte Woking mit 0:5 beim FC Halifax Town kassiert. Die Abwehr stand in den vergangenen Wochen unter Druck, und auch gegen Worthing fielen auf beiden Seiten viele Tore.

Barrow reist als Tabellenneunter unter Adam Murray an. Am Dienstag gewann das Team mit 1:0 bei Boston United und zeigte damit eine Reaktion auf die 0:2-Niederlage bei Carlisle United drei Tage zuvor.

Murrays Mannschaft ließ auswärts zuletzt nur schwer Gegentore zu. Am 14. November gewann sie mit 3:0 bei Gateshead und warf eine Woche später Gillingham mit einem 1:0-Sieg aus dem FA Cup. Barrow reist deshalb mit Vertrauen in die eigene Defensivbilanz an.

Woking muss defensiv stabiler werden, um zu verhindern, dass Barrow seine Erfolgsserie ausbaut. Hier erfahrt Ihr alles darüber, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

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