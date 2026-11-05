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Europa League
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Wo Sie NEC gegen Omonia Nikosia sehen können: TV-Sender, Online-Livestream, Anstoßzeit und aktuelle Form beider Teams

Nijmegen - Omonia Nikosia
Nijmegen
Omonia Nikosia
Europa League

Ein Überblick darüber, wo ihr das Duell zwischen NEC und Omonia Nikosia sehen könnt, sowie die neuesten Teamnews.

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Europa League - Spielwoche 4
Stadion De Goffert

NEC gegen Omonia Nikosia: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Duell zwischen NEC und Omonia Nikosia ist live bei Ziggo Sport und Ziggo Go zu sehen. Im Folgenden findest du die Möglichkeiten, das Spiel im Stream oder im Fernsehen zu verfolgen.

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Teamnews & Kader

Nijmegen vs Omonia Nikosia Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Schreuder

Dick Schreuder bereitet NEC auf dieses Europa-League-Duell vor. Derzeit liegen für die Heimmannschaft keine offiziellen Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen werden erwartet, je näher das Spiel rückt.

Bei Omonia Nikosia ist die Lage ähnlich: Trainer Henning Berg hat seinen Kader noch nicht bekannt gegeben, und es gibt keine bestätigten Ausfälle. Sobald die Vereine Neuigkeiten zu ihren Mannschaften veröffentlichen, werden Aktualisierungen ergänzt.

Aktuelle Form

NEC

NEC - Form

LES
U1-1
SIT
U2-2
DZG
S2-4
GRO
U2-2
HEE
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
OMO

OMO - Form

CEL
S0-3
ONI
U2-2
BEN
N1-4
AEK
N2-0
AEL
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

NEC erlebte eine wechselhafte Phase mit zwei Unentschieden, einem Sieg und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Die jüngste Partie endete in der Eredivisie mit einer 0:1-Niederlage gegen den SC Heerenveen. Der 4:2-Auswärtssieg bei Dinamo Zagreb war der Höhepunkt dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte NEC neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Omonia Nikosia zeigte ein ähnliches Muster: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel, ein 2:0-Heimsieg gegen AEL Limassol, gab der Mannschaft Auftrieb. Die deutliche 1:4-Heimniederlage gegen Benfica in der Europa League verdeutlicht die Anfälligkeit der Zyprer auf höchstem Niveau. Omonia erzielte in fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Direkte Duelle

Zu früheren direkten Duellen zwischen NEC und Omonia Nikosia liegen keine Angaben vor. Dieses Spiel in der Europa League markiert für beide Vereine ein neues Kapitel.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Europa-League-Tabelle belegt NEC Platz 20, während Omonia Nikosia auf Rang elf steht.

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