Wo sehen Sie Uruguay heute bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Uruguay können Fans das Spiel live und frei empfangbar auf dem nationalen öffentlich-rechtlichen Sender Canal 5 verfolgen oder es über die digitale Plattform Antel TV streamen. DirecTV Sports (DSports) bietet zudem landesweit eine umfassende Pay-TV-Berichterstattung über alle Turnierspiele und stellt die Inhalte auch über die Streaming-App DGO bereit. In Saudi-Arabien zeigt beIN SPORTS die Partie. Als exklusiver Rechteinhaber für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) sendet beIN auf seinen beIN SPORTS MAX-Kanälen und streamt über die beIN CONNECT-App.

Wann spielt Uruguay sein nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Gruppenspiel von Uruguay bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, Saudi-Arabien gegen Uruguay, steigt im legendären Miami Stadium. Weil die Partie den Auftakt von La Celeste gegen einen starken Kontrahenten markiert, zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Begegnung.

Details Informationen Gegner Saudi-Arabien Datum Montag, 15. Juni 2026 Anstoßzeit 18:00 Uhr (Ortszeit) / 23:00 Uhr (BST) Stadion Miami Stadium (Hard Rock Stadium) Stadt Miami Gardens, Florida, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Uruguay?

Fans, die keinen Moment von Uruguays WM-Kampagne verpassen wollen, sollten DirecTV Sports einschalten.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Uruguay bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die uruguayische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Uruguays live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Damit laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream liefert.