



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Spanien zeigt RTVE (La 1) die Partie; der Kanal ist über eine normale Digitalantenne empfangbar. In Kap Verde überträgt SuperSport im DStv-Netzwerk als offizieller regionaler Sender. Außerdem laufen die Begegnungen auf den SuperSport-Kanälen und im New World TV-Netzwerk.

Was ist das nächste Spiel Spaniens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase von Spanien gegen Kap Verde findet im Mercedes-Benz Stadium statt. Es ist das Auftaktspiel von La Roja im Turnier, daher zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Kap Verde Datum Montag, 15. Juni 2026 Anstoßzeit 12:00 Uhr (Ortszeit) / 17:00 Uhr (BST) Stadion Mercedes-Benz Stadium (Stadion in Atlanta) Stadt Atlanta, Georgia, USA

Alle TV-Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Spanien?

Fans, die jeden Moment von Spaniens Weg zum Titel mitverfolgen möchten, können die Live-Übertragungen auf RTVE, Mediapro und DAZN verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Spanien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die spanische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der spanischen Nationalmannschaft live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen ruckelfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Installationsanleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



