



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Verbinden Sie sich mit einem Server im Land Ihrer Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport nötig sind.

2. Nutzt du einen Computer, öffne einen "Inkognito"- oder "Privaten" Browser, damit die Streaming-Seite deine alten Cookies nicht ausliest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Paraguay zeigen die frei empfangbaren Sender Trece und GEN TV die Partie, während Tigo Sports ein umfassendes Premium-Angebot liefert. In den Vereinigten Staaten hält FOX Sports die englischen Übertragungsrechte. Fans können das Spiel live auf FOX, in der FOX Sports App und auf der Streaming-Plattform Tubi verfolgen.

Was ist das nächste Spiel Paraguays bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase mit Paraguay findet im SoFi Stadium statt. Die USA treffendort auf die Albirroja. Weil zwei starke Nationen antreten, zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner USA Datum Freitag, 12. Juni 2026 Anpfiff 18:00 Uhr (Ortszeit) / 02:00 Uhr (BST, 13. Juni) Stadion SoFi Stadium (Los Angeles Stadium) Stadt Inglewood, Kalifornien, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Paraguay?

Fans, die keinen Moment von Paraguays Weg zum Ruhm verpassen wollen, können die Live-Übertragungen auf Trece, GEN TV und Tigo Sports verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Paraguay bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die paraguayische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel von Paraguay live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" erforderlich. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



