Das Eröffnungsspiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und Südafrika findet im legendären Estadio Azteca statt. Weil es das Eröffnungsspiel ist und zwei starke Teams antreten, zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Wer das Spiel ausserhalb des Ausstrahlungslandes sehen will, kann geografische Sperren mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) wie ExpressVPN umgehen.









In Mexiko übertragen TV Azteca (Azteca 7) und Televisa (Canal 5 und Las Estrellas) die Partie; beide Sender empfangen Sie mit einer normalen Digitalantenne.

In Südafrika ist die SABC (South African Broadcasting Corporation) der offizielle öffentlich-rechtliche Sender. SABC 1, SABC 3 und SABC Sport übertragen das Spiel live.

Details Informationen Gegner Südafrika Datum Donnerstag, 11. Juni 2026 Anstosszeit 19:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST) Stadion Estadio Azteca in Mexiko-Stadt Stadt Mexiko-Stadt, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

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Welcher Sender uebertraegt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko?

Fans, die keinen Moment von Mexikos WM-Kampagne verpassen wollen, können die Spiele auf TelevisaUnivision und TV Azteca verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

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