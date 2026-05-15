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Weltmeisterschaft
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Wo sehen Sie Mexiko heute bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams

Weltmeisterschaft
Mexiko

Die Spannung steigt, während sich Mexiko auf die anspruchsvolle Gruppe A vorbereitet, in der auch Südafrika, Südkorea und Tschechien vertreten sind.

Das Eröffnungsspiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und Südafrika findet im legendären Estadio Azteca statt. Weil es das Eröffnungsspiel ist und zwei starke Teams antreten, zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Wer das Spiel ausserhalb des Ausstrahlungslandes sehen will, kann geografische Sperren mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) wie ExpressVPN umgehen.



In Mexiko übertragen TV Azteca (Azteca 7) und Televisa (Canal 5 und Las Estrellas) die Partie; beide Sender empfangen Sie mit einer normalen Digitalantenne.

In Südafrika ist die SABC (South African Broadcasting Corporation) der offizielle öffentlich-rechtliche Sender. SABC 1, SABC 3 und SABC Sport übertragen das Spiel live.

Details

Informationen

Gegner

Südafrika

Datum

Donnerstag, 11. Juni 2026

Anstosszeit

19:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST)

Stadion

Estadio Azteca in Mexiko-Stadt

Stadt

Mexiko-Stadt, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🌍 Land / Region

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentinien

Telefe | TV Publica

🇦🇺 Australien

SBS

🇦🇹 Österreich

ORF | ServusTV

🇦🇿 Aserbaidschan

ITV

🇧🇪 Belgien

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivien

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇰🇭 Kambodscha

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevision

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Kolumbien

Caracol Television | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Kroatien

HRT

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

CT | TV Nova

🇩🇰 Dänemark

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estland

TV3

🇫🇯 Fidschi

FBC

🇫🇮 Finnland

Yle | MTV3

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Deutschland

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Griechenland

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavision | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hongkong

PCCW

🇭🇺 Ungarn

MTVA

🇮🇸 Island

RUV

🇮🇩 Indonesien

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italien

RAI | DAZN

🇯🇵 Japan

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kasachstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirgisistan

KTRK

🇱🇻 Lettland

TV3 Lettland

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Litauen

TV3 Litauen

🇱🇺 Luxemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macau

TDM

🇲🇻 Malediven

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Mexiko

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN Sports

🇲🇳 Mongolei

EduTV | Nationales Fernsehen | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Niederlande

NOS

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Nordmazedonien

Arena Sport

🇳🇴 Norwegen

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

America Television

🇵🇭 Philippinen

Aleph Group

🇵🇱 Polen

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumänien

Antena

🇷🇺 Russland

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbien

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Slowakei

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slowenien

Arena Sport

🇿🇦 Südafrika

SABC | SportyTV

🌏 Südamerika

DSports | Disney+

🇰🇷 Suedkorea

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spanien

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Subsahara-Afrika

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Schweden

SVT | TV4

🇨🇭 Schweiz

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadschikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Tuerkei

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Turkmenistan Sport

🇺🇦 Ukraine

MEGOGO

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

BBC | ITV

🇺🇸 Vereinigte Staaten

Fox Sports (Englisch) | Telemundo (Spanisch)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

Vietnam VTV



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Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die mexikanische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

  1. Waehlen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen fuer 2026 gehoeren ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
  2. Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter.
  3. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
  4. Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  5. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und geniessen Sie das Spiel Mexikos live!

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Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nuetzlich fuer die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite fuer einen verzoegerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

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  2. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minuetigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
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