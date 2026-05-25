Wo sehen Sie Katar heute bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb des Landes zu sehen, in dem sie ursprünglich ausgestrahlt werden, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

Streaming-Tipps: So siehst du das Spiel in Katar und der Schweiz 3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Katar zeigt beIN SPORTS das Spiel. Der Rechteinhaber für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) setzt dafür seine Kanäle beIN SPORTS MAX ein und streamt jeden Moment über die beIN CONNECT-App. In der Schweiz hält die SRG SSR die Rechte. Um die mehrsprachige Bevölkerung zu bedienen, zeigen SRF (Deutsch), RTS (Französisch) und RSI (Italienisch) das Spiel live im Free-TV. Digitale Streams gibt es auf SRF Play, RTS Play und RSI Play.

Was ist Katars nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Katar bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Katar und der Schweiz findet im legendären San Francisco Bay Area Stadium statt. Da es sich um den mit Spannung erwarteten Turnierauftakt der "Maroons" gegen einen starken europäischen Gegner handelt, wird das Spiel sowohl auf frei empfangbaren als auch auf Premium-Plattformen zu sehen sein.

Details Informationen Gegner Schweiz Datum Samstag, 13. Juni 2026 Anstoßzeit 12:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST) Stadion San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) Stadt Santa Clara, Kalifornien, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Katar?

Fans, die keinen Moment von Katars WM-Kampagne verpassen wollen, sollten beIN Sports einschalten.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Katar bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die katarische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel aus Katar live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Installationsanleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Öffne dann deine Streaming-App und sieh das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



