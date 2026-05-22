Wo sehen Sie Kanada heute bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Kanada übertragen die Netzwerke von Bell Media die Partie. Englischsprachige Fans schauen auf TSN undCTV, französischsprachige auf RDS. Beide Sender streamen zusätzlich live über ihre Plattformen TSN Direct und RDS Direct. In Bosnien und Herzegowina hält Arena Sport die Übertragungsrechte. Arena Sport zeigt das Spiel live auf seinen Premium-Sportkanälen und auf den regionalen Streaming-Plattformen.

Was ist Kanadas nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Auftaktspiel der Gruppenphase zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina findet im Toronto Stadium statt. Weil es der erste Heimauftritt der "Les Rouges" bei einer WM ist, zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Bosnien und Herzegowina Datum Freitag, 12. Juni 2026 Anstoßzeit 15:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST) Stadion Toronto Stadium (Toronto Stadium am Exhibition Place) Stadt Toronto, Ontario, Kanada

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada?

Fans, die keinen Moment von Kanadas WM-Kampagne mit Alphonso Davies und Jonathan David verpassen wollen, können die Spiele über Bell Media und TSN verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Kanada bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die kanadische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Kanadas live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



