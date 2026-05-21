



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Jordanien zeigt beIN Sports (beIN SPORTS MAX) die Partie. Der Kanal sendet in der Region über Premium-Satellit und über die Streaming-Plattform beIN CONNECT. In Österreich überträgt der öffentlich-rechtliche ORF (Österreichischer Rundfunk) das Spiel live auf ORF 1 und auf der Streaming-Plattform ORF ON.

Wann spielt Jordanien sein nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Gruppenspiel zwischen Österreich und Jordanien steigt im Levi’s Stadium. Es ist die Premiere für die "Chivalrous" bei einer WM, daher zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Österreich Datum Dienstag, 16. Juni 2026 Anpfiff 18:00 Uhr (Ortszeit) / 02:00 Uhr (BST, 17. Juni) Stadion Levi’s Stadium (Stadion in der San Francisco Bay Area) Stadt Santa Clara, Kalifornien, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Jordanien?

Fans, die jeden Moment von Jordaniens Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf beIN Sports verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Jordanien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die jordanische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Jordaniens live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach startest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



