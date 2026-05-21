



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Tunesien zeigen die Kanäle beIN Sports MAX und die Streaming-Plattform beIN CONNECT das Spiel. Im Free-TV sendet Télévision Tunisienne (El Wataniya 1). In Schweden teilen sich SVT und TV4 die Rechte. Sie zeigen das Spiel live auf SVT1 oder TV4 sowie auf den Streaming-Plattformen SVT Play und TV4 Play.

Wann spielt Tunesien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 das nächste Mal?

Das erste Spiel der Gruppenphase zwischen Schweden und Tunesien findet im Estadio BBVA statt. Es ist das Auftaktmatch der Adler von Karthago, daher zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Schweden Datum Sonntag, 14. Juni 2026 Anpfiff 20:00 Uhr (Ortszeit) / 03:00 Uhr (BST, 15. Juni) Stadion Estadio BBVA (Monterrey-Stadion) Stadt Guadalupe, Monterrey, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Tunesien?

Fans, die keinen Moment von Tunesiens Weg zum Ruhm verpassen wollen, können die Live-Übertragungen auf beIN Sports und Établissement de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne (ERTT) verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Tunesien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die tunesische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter und installieren Sie sie. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel Tunesiens live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Ein-Klick-Installation in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



