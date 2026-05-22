



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die nötige Geschwindigkeit, und sie können Sperren nicht zuverlässig umgehen.

2. Nutzen Sie am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Südkorea zeigen KBS (Korean Broadcasting System) und der Pay-TV-Sender JTBC die Partie. Die Sender erreichen Haushalte über Antenne, Kabel und ihre Streaming-Plattformen. In Tschechien teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender Česká televize und der kommerzielle Sender Skupina Nova die Rechte. Die Partie läuft dort live auf ČT sportoder TV Nova sowie auf den Streaming-Plattformen ČT sport Plus und Oneplay.

Was ist das nächste Spiel Südkoreas bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Auftaktspiel der Gruppenphase zwischen Südkorea und Tschechien findet im Estadio Akron statt. Es ist das erste Spiel der Taegeuk Warriors im Turnier, daher zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Tschechien Datum Donnerstag, 11. Juni 2026 Anstoßzeit 20:00 Uhr (Ortszeit) / 23:00 Uhr (EDT) Stadion Estadio Akron (Guadalajara-Stadion) Stadt Zapopan, Guadalajara, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Südkorea?

Fans, die jeden Moment von Südkoreas Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf JTBC und KBS verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Südkorea bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die südkoreanische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Südkoreas live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



