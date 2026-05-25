Wo sehen Sie heute Südafrika bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb des Landes zu sehen, in dem sie ursprünglich ausgestrahlt werden, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die nötige Geschwindigkeit, und sie können Sperren nicht umgehen.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Das Umgehen von Geoblocking verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Südafrika zeigt die South African Broadcasting Corporation (SABC) die Partie live auf SABC 1, SABC 3, dem SABC Sport-Kanal und der Streaming-Plattform SABC Plus. SuperSport zeigt das Spiel außerdem auf seinen Fußballkanälen bei DStv und über die DStv Stream-App. In Mexiko zeigen TV Azteca (Azteca 7) und Televisa (Canal 5 und Las Estrellas) die Partie frei empfangbar über Digitalantenne, zusätzlich steht die Premium-Option ViX bereit.

Was ist Südafrikas nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und Südafrika findet im legendären Estadio Azteca statt. Fans sehen den Auftakt der "Bafana Bafana" und das offizielle Eröffnungsspiel sowohl auf frei empfangbaren als auch auf Premium-Plattformen.

Details Informationen Gegner Mexiko Datum Donnerstag, 11. Juni 2026 Anstoßzeit 19:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST) Stadion Estadio Azteca (Stadion von Mexiko-Stadt) Stadt Mexiko-Stadt, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Südafrika?

Fans, die keinen Moment der WM-Teilnahme Südafrikas verpassen wollen, sollten SABC und SuperSport einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Südafrika bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die südafrikanische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Südafrikas live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



