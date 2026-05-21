



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Verbinden Sie sich mit einem Server im Land Ihrer Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutzt du einen Computer, öffne ein "Inkognito"- oder "Privat"-Fenster, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

Im Vereinigten Königreich übertragen BBC One und BBC Scotland das Spiel. Zuschauer empfangen beide Sender über eine digitale Antenne. In Haiti zeigen Tele Haiti und Canal+ Haiti die Partie. Die Sender strahlen das Spiel auch auf ihren Streaming-Plattformen aus.

Was ist das nächste Spiel Schottlands bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase zwischen Haiti und Schottland findet im Gillette Stadium statt. Weil es das Auftaktspiel der Tartan Army ist und zwei starke Nationen aufeinandertreffen, zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Haiti Datum Samstag, 13. Juni 2026 Anpfiff 21:00 Uhr (Ortszeit) / 02:00 Uhr (BST, 14. Juni) Stadion Gillette Stadium (Boston Stadium) Stadt Foxborough, Massachusetts, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Wo sehen schottische Fans die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft?

Fans, die jeden Moment von Schottlands Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf BBC und STV verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Schottland bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die schottische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel von Schottland live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder eine "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



