Wo sehen Sie heute Saudi-Arabien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Nächstes Spiel, Anstoßzeit, TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Verbinden Sie sich mit einem Server im Land Ihrer bevorzugten Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutzt du einen Computer, öffne ein "Inkognito"- oder "Privat"-Fenster, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Saudi-Arabien zeigt beIN SPORTS das Spiel. Der Rechteinhaber für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) sendet auf den Kanälen beIN SPORTS MAX und streamt zusätzlich über die App beIN CONNECT. In Uruguay zeigen der öffentlich-rechtliche Sender Canal 5 das Spiel live und unverschlüsselt, während Antel TV den Stream anbietet. Pay-TV-Partner DirecTV Sports (DSports) und die App DGO übertragen alle 104 Turnierspiele.

Was ist das nächste Spiel Saudi-Arabiens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Saudi-Arabien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Saudi-Arabien und Uruguay findet im legendären Miami Stadium statt. Weil es der mit Spannung erwartete Turnierauftakt der "Grünen Falken" gegen einen historischen südamerikanischen Giganten ist, zeigen frei empfangbare und Premium-Plattformen das Spiel.

Details Informationen Gegner Uruguay Datum Montag, 15. Juni 2026 Anstoßzeit 18:00 Uhr (Ortszeit) / 23:00 Uhr (BST) Stadion Miami Stadium (Hard Rock Stadium) Stadt Miami Gardens, Florida, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien?

Fans, die keinen Moment von Saudi-Arabiens WM-Kampagne verpassen wollen, sollten beIN Sports einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Saudi-Arabien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die saudische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel Saudi-Arabiens live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" erforderlich. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



