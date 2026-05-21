



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Portugal zeigen RTP, SIC und TVI das Spiel über die normale Digitalantenne. Sport TV bietet zusätzlich auf seinen Sportkanälen und per App eine umfassende Premium-Berichterstattung. In der Demokratischen Republik Kongo zeigt der öffentlich-rechtliche Sender RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise) das Spiel live. Auch das SuperSport-Netzwerk und New World TV übertragen die Partie.

Was ist Portugals nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase zwischen Portugal und der DemokratischenRepublikKongo findet im NRG Stadium statt. Es ist das Auftaktspiel der Seleção und trifft zwei starke Nationen aufeinander, daher zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner DR Kongo Datum Mittwoch, 17. Juni 2026 Anpfiff 12:00 Uhr (Ortszeit) / 18:00 Uhr (BST) Stadion NRG Stadium (Houston Stadium) Stadt Houston, Texas, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Portugal?

Fans, die jeden Moment von Portugals Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Übertragungen auf Sport TV und LiveModeTV verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Portugal bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die portugiesische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Portugals live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten von Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Öffne dann deine Streaming-App und sieh das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



