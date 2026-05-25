Wo sehen Sie heute Panama bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Nächstes Spiel, Anstoßzeit, TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Verbinden Sie sich mit einem Server im Land Ihrer bevorzugten Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport nötig sind.

2. Nutzt du einen Computer, öffne ein "Inkognito"- oder "Privat"-Fenster, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Panama zeigen Medcom und TVN Media das Spiel gemeinsam. Fans sehen die Partie live und frei empfangbar auf RPC TV (Canal 4) und TVN Canal 2 oder streamen sie über die Apps Medcom GO und TVN Pass. Tigo Sports bietet zudem eine Premium-Kabelübertragung an. In Ghana zeigen die staatlichen Fernsehsender das Spiel live und kostenlos. SuperSport bietet zusätzlich ein Pay-TV-Paket für alle DStv-Abonnenten an; das Live-Streaming läuft über die DStv Stream-App.

Was ist Panamas nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Gruppenspiel Panamas bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, Ghana gegen Panama, steigt im Toronto Stadium. Weil es der Auftakt der "Los Canaleros" gegen eine starke kontinentale Mannschaft ist, zeigen sowohl Free-TV- als auch Premium-Plattformen die Partie.

Details Informationen Gegner Ghana Datum Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoßzeit 19:00 Uhr (Ortszeit) / 00:00 Uhr (BST, 18. Juni) Stadion Toronto Stadium (BMO Field) Stadt Toronto, Ontario, Kanada

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Panama?

Fans, die keinen Moment von Panamas WM-Kampagne verpassen möchten, können die Spiele über TVN Media (TVN Canal 2) und Medcom (RPC TV / Telemetro) verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Panama bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die panamaische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel Panamas live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



