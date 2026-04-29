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Wo sehen Sie heute Norwegen bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Programm, kostenlose Streams, VPNs, eSIMs

Die norwegische Mannschaft will in Gruppe I ein Zeichen setzen und zeigt in den Spielen gegen Frankreich, Senegal und den Irak ihre bekannte Intensität.


Alle Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit

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Weiterlesen: Norwegen – Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Heimtrikot, Auswärtstrikot, Erscheinungsdaten und Preise

Welcher Sender überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft in Norwegen?

Fans, die jeden Moment von Norwegens Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Übertragungen auf NRK und TV2 verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Norwegen bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen


Um die norwegische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

  1. Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
  2. Laden Sie die VPN-App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter und installieren Sie sie.
  3. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
  4. Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  5. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der norwegischen Nationalmannschaft live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

  1. Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter.
  2. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
  3. Installieren Sie die eSIM: Folgen Sie der Ein-Klick-Installationsanleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig.
  4. Aktivieren & streamen: Sobald Sie gelandet sind oder Daten benötigen, aktivieren Sie den Tarif. Anschließend öffnen Sie Ihre Streaming-App und sehen das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.