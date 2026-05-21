



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

Streaming-Tipps: So siehst du das Spiel in Marokko und Brasilien 3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Marokko zeigen die Premiumkanäle von beIN Sports MAX und die Streaming-Plattform beIN CONNECT das Spiel live. Die frei empfangbare Übertragung läuft auf den öffentlich-rechtlichen Sendern SNRT, Arryadia und Al Aoula. In Brasilien hält Grupo Globo die Free-TV-Rechte. In Brasilien zeigt TV Globo das Spiel live, ebenso die Pay-TV-Sender SporTV, SBT/N Sports und der Digitalkanal CazéTV.

Marokkos nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 steht noch nicht fest.

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Marokko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Marokko und Brasilien findet im legendären MetLife Stadium statt. Da es das erste Spiel der "Atlas-Löwen" bei diesem Turnier ist und zwei hochkarätige Nationen aufeinandertreffen, übertragen Sender die Partie sowohl auf frei empfangbaren als auch auf Premium-Plattformen.

Details Informationen Gegner Brasilien Datum Samstag, 13. Juni 2026 Anpfiff 18:00 Uhr (Ortszeit) / 23:00 Uhr (BST) Stadion MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium) Stadt East Rutherford, New Jersey, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Marokko?

Fans, die keinen Moment des Kampfes der Atlas-Löwen um den Titel verpassen wollen, können die Live-Übertragungen auf beIN Sports und SNRT verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Marokko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die marokkanische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter und installieren Sie sie. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Marokkos live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er sicherstellt, dass Sie über die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream verfügen.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



