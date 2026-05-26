Wo sehen Sie heute Kroatien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Fernsehsender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Kroatien hält der öffentlich-rechtliche Sender HRT (Hrvatska radiotelevizija) die offiziellen und exklusiven Übertragungsrechte für das Turnier. HRT zeigt das Spiel landesweit live und frei auf HRT 1 oder HRT 2, zudem streamt der Sender es auf seiner Plattform HRTi. In England zeigt ITV das Spiel live, in Schottland übernimmt STV. Zuschauer sehen die Übertragung auf ITV1 oder streamen über die ITVX-App und die ITVX-Website.

Was ist Kroatiens nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Gruppenspiel zwischen England und Kroatien findet im Dallas Stadium statt. Fans können die Partie sowohl über Free-TV-Sender als auch über Premium-Plattformen verfolgen.

Details Informationen Gegner England Datum Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoßzeit 15:00 Uhr (Ortszeit) / 21:00 Uhr (BST) Stadion Dallas Stadium (AT&T Stadium) Stadt Arlington, Texas, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Kroatien?

Fans, die keinen Moment von Kroatiens WM-Kampagne verpassen wollen, sollten HRT einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Kroatien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die kroatische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Kroatiens live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Damit laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders für die Weltmeisterschaft 2026 nützlich, da er die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream liefert.