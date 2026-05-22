Wo sehen Sie heute Kolumbien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Kolumbien zeigen Caracol Televisión und RCN Televisión die Partie. Caracol TV und Canal RCN zeigen die Partie live; digital streamen können Fans sie über Caracol Play und Deportes RCN. In Usbekistan überträgt Zo'r TV das Spiel live. Der Sender erreicht das Land über terrestrische Netze, Kabel und lokale Streaming-Anbieter.

Was ist das nächste Spiel Kolumbiens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Kolumbien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Usbekistan und Kolumbien findet im legendären Estadio Azteca (Stadion von Mexiko-Stadt) statt. Da es sich um den Turnierauftakt der "Los Cafeteros" handelt und zwei hochkarätige Nationen aufeinandertreffen, wird das Spiel sowohl auf frei empfangbaren als auch auf Premium-Plattformen weitreichend verfügbar sein.

Details Informationen Gegner Usbekistan Datum Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoßzeit 20:00 Uhr (Ortszeit) / 02:00 Uhr (BST, 18. Juni) Stadion Estadio Azteca (Stadion von Mexiko-Stadt) Stadt Mexiko-Stadt, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Kolumbien?

Fans, die keinen Moment von Kolumbiens WM-Kampagne mit James Rodriguez und Luis Diaz verpassen wollen, können die Spiele über Bell Media und TSN verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Kolumbien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die kolumbianische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter und installieren Sie sie. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Kolumbiens live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



