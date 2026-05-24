Wo sehen Sie heute Japans Spiele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Nächstes Spiel, Anstoßzeit, TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Japan zeigt das Japan Consortium die Partie; NHK berichtet kostenlos über seine terrestrischen Kanäle, NHK+ und BS Premium 4K, zudem senden Nippon TV und Fuji TV. DAZN zeigt das Spiel ebenfalls digital. In den Niederlanden hält der öffentlich-rechtliche Sender NOS die Rechte. NOS strahlt die Partie live auf seinen Hauptsendern aus. Online streamen können Zuschauer das Spiel über NOS.nl und die NPO Start-App.

Was ist Japans nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Japan bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen den Niederlanden und Japan findet im AT&T Stadium statt. Weil es der Auftakt der Samurai Blue gegen eine Spitzenmannschaft ist, zeigen viele Free-TV-Sender und Pay-Plattformen die Partie.

Details Informationen Gegner Niederlande Datum Sonntag, 14. Juni 2026 Anpfiff 15:00 Uhr (Ortszeit) / 21:00 Uhr (BST) Stadion AT&T Stadium (Dallas Stadium) Stadt Arlington, Texas, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Japan?

Fans, die keinen Moment von Japans WM-Kampagne mit Kaoru Mitoma verpassen wollen, können die Spiele auf NHK, Fuji TV, Nippon TV, DAZN oder Abema verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Japan bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die japanische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Japans live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten von Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



