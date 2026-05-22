Wo sehen Sie heute Frankreich bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

Frankreich: M6 und beIN Sports übertragen das Spiel live Das Umgehen geografischer Sperren verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Frankreich zeigen M6und beIN Sports die Partie. M6 strahlt das Spiel frei aus und streamt es zusätzlich auf seiner Plattform 6play. beIN Sports bietet Live-Berichterstattung über seine Premium-Pay-TV-Kanäle und die beIN CONNECT-App. In Senegal hält der öffentlich-rechtliche Sender RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) die Rechte und strahlt das Spiel live über seine terrestrischen und Satellitennetzwerke aus.

Was ist das nächste Spiel Frankreichs bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase zwischen Frankreich und Senegal findet im MetLife Stadium statt. Weil es der Auftakt der "Les Bleus" ist und zwei Fußballgroßmächte aufeinandertreffen, zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Senegal Datum Dienstag, 16. Juni 2026 Anstoßzeit 15:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST) Stadion MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium) Stadt East Rutherford, New Jersey, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Frankreich?

Fans, die keinen Moment der WM-Kampagne Frankreichs mit Kylian Mbappé und Michael Olise verpassen wollen, können die Spiele auf beIN Sports und M6 verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Frankreich bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die französische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Frankreichs live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



