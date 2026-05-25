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Weltmeisterschaft
team-logoElfenbeinküste
Lincoln Financial Field
team-logoEcuador
Ansehen auf MagentaTVAnsehen auf ORF 1

Übersetzt von

Wo sehen Sie heute Ecuador bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams

Weltmeisterschaft
Ecuador

Finde heraus, wo du das Spiel in deiner Region sehen kannst. Scrolle nach unten für weltweite Übertragungen!


Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

Ecuador: Teleamazonas und DirecTV zeigen das Spiel Das Umgehen geografischer Sperren verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Ecuador zeigen Teleamazonas und DirecTV (über DSports) die Partie. Teleamazonas sendet alle Spiele der Nationalmannschaft frei empfangbar, DirecTV berichtet über seine Turnierkanäle und die DGO-App. In der Elfenbeinküste übertragen die nationalen Sender RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) und NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) das Spiel frei empfangbar. Die Zuschauer sehen die Partie live auf den terrestrischen Kanälen der Sender sowie auf den Streaming-Plattformen RTI Play und NCI ID.

Was ist Ecuadors nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Gruppenspiel von Ecuador bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, Elfenbeinküste gegen Ecuador, steigt im Lincoln Financial Field. Weil es das Auftaktspiel von La Tri ist und zwei starke Nationen treffen, zeigen sowohl Free-TV- als auch Premium-Plattformen die Partie.

Details

Informationen

Gegner

Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire)

Datum

Sonntag, 14. Juni 2026

Anstoß

19:00 Uhr (Ortszeit) / 00:00 Uhr (BST, 15. Juni)

Stadion

Lincoln Financial Field (Stadion in Philadelphia)

Stadt

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🌍 Land / Region

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentinien

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australien

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Österreich

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgien

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivien

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras und FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1, ArtMotion, TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO und inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Ecuador?

Fans, die keinen Moment von Ecuadors WM-Kampagne mit Moises Caicedo verpassen wollen, sollten Teleamazonas einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Ecuador bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die ecuadorianische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

  1. Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
  2. Laden Sie die VPN-App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter
  3. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
  4. Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  5. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Ecuadors live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

  1. Laden Sie die App herunter: Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play.
  2. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
  3. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig.
  4. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.