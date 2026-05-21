



Um Spiele außerhalb des Landes zu sehen, in dem sie ursprünglich ausgestrahlt werden, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Kap Verde zeigen SuperSport und New World TV die Partie; beide Sender sind über regionale Satellitennetze und die DStv-Plattform empfangbar. In Spanien überträgt der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTVE (Radio Televisión Española) das Spiel live auf La 1 und auf der Streaming-Plattform RTVE Play.

Wann spielt Kap Verde das nächste Mal bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Gruppenspiel der "Blue Sharks" gegen Spanien findet im Mercedes-Benz Stadium statt. Wegen der starken Nachfrage zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Spanien Datum Montag, 15. Juni 2026 Anstoßzeit 12:00 Uhr (Ortszeit) / 17:00 Uhr (BST) Stadion Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) Stadt Atlanta, Georgia, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft auf den Kapverden?

Fans, die jeden Herzschlag der historischen Kampagne der "Blue Sharks" mitverfolgen möchten, können das Geschehen live auf New World TV und SuperSport verfolgen, den wichtigsten Sendern der Region.

Kap Verde bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sehen: Die besten VPNs und kostenlose Streams

Um die Nationalmannschaft von Kap Verde zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel von Kap Verde live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Öffne dann deine Streaming-App und sieh das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



