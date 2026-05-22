



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

Auf Curaçao zeigt TeleCuracao die Partie. Der öffentlich-rechtliche Sender der Insel strahlt landesweit frei empfangbare TV-Übertragungen aus. In Deutschland teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Turnierrechte, gemeinsam mit dem Bezahlkanal MagentaTV. Die Partie läuft live im Free-TV auf ZDF oder Das Erste (ARD) sowie auf den jeweiligen Streaming-Plattformen der Sender.

Was ist das nächste Spiel von Curaçao bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Auftaktspiel der Gruppenphase zwischen Deutschland und Curaçao findet im NRG-Stadion statt. Wegen des historischen Auftritts von "La Familia Azul" gegen eine Spitzenmannschaft zeigen sowohl Free-TV- als auch Premium-Plattformen die Partie.

Details Informationen Gegner Deutschland Datum Sonntag, 14. Juni 2026 Anstoßzeit 12:00 Uhr (Ortszeit) / 18:00 Uhr (BST) Stadion NRG Stadium (Houston Stadium) Stadt Houston, Texas, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM auf Curaçao?

Fans, die keinen Moment von Curaçaos WM-Kampagne verpassen wollen, können die Spiele über TeleCuracao und DirecTV verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Curaçao bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die Nationalmannschaft von Curaçao zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel von Curaçao live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Ein-Klick-Installation in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald Sie gelandet sind oder Daten benötigen, aktivieren Sie den Tarif. Öffnen Sie dann Ihre Streaming-App und sehen Sie das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



