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Wo sehen Sie heute die Spiele Usbekistans bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Reiseführer, kostenlose Streams, VPNs, eSIMs

Im Lager der "White Wolves" steigt die Vorfreude, während sich Usbekistan auf seine Gruppe-K-Runde vorbereitet und sich auf ein schweres Los mit Kolumbien, der DR Kongo und Portugal einstellt.


Alle Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit

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Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

Vietnam VTV


Weiterlesen: So kaufen Sie Tickets für die Fußball-WM 2026 in Usbekistan: Termine, Spielplan, Preise und mehr

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Usbekistan?

Fans, die jeden Moment von Usbekistans Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf Zoor TV verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Usbekistan bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen


Um die usbekische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

  1. Waehlen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen fuer 2026 gehoeren ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
  2. Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter.
  3. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
  4. Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  5. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Usbekistans live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nuetzlich fuer die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite fuer einen verzoegerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

  1. Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter.
  2. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minuetigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
  3. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Installationsanleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Bueroklammer" ist nicht nötig.
  4. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach startest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.