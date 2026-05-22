



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

Fußball-Übertragung: Wo Sie das Spiel in Usbekistan und Kolumbien sehen 3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Usbekistan zeigt Zo'r TV die Partie. Der Sender strahlt das Signal landesweit über das digitale Antennennetz, Kabelanbieter und lokale Streaming-Dienste aus. In Kolumbien übertragen Caracol Televisiónund RCN Televisión die Begegnung. Die Zuschauer sehen das Spiel live auf Caracol TV und Canal RCN sowie auf den Plattformen Caracol Play und Deportes RCN.

Wann spielt Usbekistan sein nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase zwischen Usbekistan und Kolumbien findet im legendären Estadio Azteca statt. Es ist das Debüt der "Weißen Wölfe" bei diesem Turnier, daher zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Kolumbien Datum Mittwoch, 17. Juni 2026 Anpfiff 21:00 Uhr (Ortszeit) / 03:00 Uhr (BST, 18. Juni) Stadion Estadio Azteca (Stadion von Mexiko-Stadt) Stadt Mexiko-Stadt, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Usbekistan?

Fans, die jeden Moment von Usbekistans Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf Zo'r TV verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Usbekistan bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die usbekische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter und installieren Sie sie. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Usbekistans live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" erforderlich. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



