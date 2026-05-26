Wo sehen Sie heute die Spiele Schwedens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Fernsehsender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Das Umgehen geografischer Sperren verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Schweden teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender SVT und der private Sender TV4 die Rechte. Das Eröffnungsspiel zeigen SVT im Free-TV und auf der Plattform SVT Play kostenlos als Live-Stream. In Tunesien hält beIN SPORTS die Hauptübertragungsrechte und zeigt das Turnier exklusiv im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA). Fans sehen die Partie live auf den Kanälen beIN SPORTS MAX oder streamen sie über beIN CONNECT. Télévision Tunisienne (El Wataniya 1) strahlt das Spiel zusätzlich frei aus.

Was ist das nächste Spiel Schwedens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Schweden bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Schweden und Tunesien findet im legendären Monterrey-Stadion statt. Da es sich um den mit Spannung erwarteten Turnierstart von Blågult gegen einen starken afrikanischen Gegner handelt, wird das Spiel sowohl auf frei empfangbaren als auch auf Premium-Plattformen weitreichend verfügbar sein.

Details Informationen Gegner Tunesien Datum Sonntag, 14. Juni 2026 Anstoßzeit 20:00 Uhr (Ortszeit) / 03:00 Uhr (BST, 15. Juni) Stadion Monterrey-Stadion (Estadio BBVA) Stadt Guadalupe, Monterrey, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Schweden?

Fans, die keinen Moment von Schwedens WM-Kampagne verpassen wollen, sollten SVT und TV4 einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Schweden bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die schwedische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel von Schweden live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Damit laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders für die Weltmeisterschaft 2026 nützlich, weil er Ihnen die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream bietet.