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Wo sehen Sie heute die Spiele Neuseelands bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Programm, kostenlose Streams, VPNs, eSIMs

Die Spannung steigt, während sich Neuseeland auf die Spiele in der spannenden Gruppe G gegen Belgien, Aegypten und den Iran vorbereitet.

Alle Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit

🌍 Land / Region

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

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🇩🇿 Algerien

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🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

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🇬🇧 Vereinigtes Königreich

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WEITERLESEN: Rodrygo, Xavi Simons und die groessten Stars, die die Weltmeisterschaft 2026 verpassen werden

Welcher Sender zeigt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Neuseeland?

Fans, die keinen Moment der WM-Kampagne Neuseelands verpassen wollen, sollten TVNZ einschalten.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Neuseeland bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die neuseeländische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

  1. Waehlen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen fuer 2026 gehoeren ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
  2. Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter
  3. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
  4. Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  5. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Neuseelands live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nuetzlich fuer die Fußball-WM 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite fuer einen verzoegerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

  1. Laden Sie die App herunter: Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play.
  2. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minuetigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
  3. Installieren Sie die eSIM: Folgen Sie der Ein-Klick-Installationsanleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Bueroklammer" ist nicht nötig.
  4. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschliessend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.