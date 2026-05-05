Wo sehen Sie heute die Spiele Neuseelands bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Programm, kostenlose Streams, VPNs, eSIMs

Alle Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit
🌍 Land / Region
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanien
TV Klan
🇩🇿 Algerien
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentinien
Telefe | TV Publica
🇦🇺 Australien
SBS
🇦🇹 Österreich
ORF | ServusTV
🇦🇿 Aserbaidschan
ITV
🇧🇪 Belgien
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivien
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
Arena Sport
🇧🇷 Brasilien
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgarien
BNT
🇰🇭 Kambodscha
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
Bell Media
🇨🇱 Chile
Chilevision
🇨🇳 China
CMG
🇨🇴 Kolumbien
Caracol Television | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Kroatien
HRT
🇨🇾 Zypern
Sigma TV
🇨🇿 Tschechien
CT | TV Nova
🇩🇰 Dänemark
DR | TV2
🇪🇨 Ecuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estland
TV3
🇫🇯 Fidschi
FBC
🇫🇮 Finnland
Yle | MTV3
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Deutschland
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Griechenland
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavision | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hongkong
PCCW
🇭🇺 Ungarn
MTVA
🇮🇸 Island
RUV
🇮🇩 Indonesien
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irland
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Italien
RAI | DAZN
🇯🇵 Japan
NHK, Nippon TV, Fuji TV, DAZN
🇰🇿 Kasachstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirgisistan
KTRK
🇱🇻 Lettland
TV3 Lettland
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Litauen
TV3 Litauen
🇱🇺 Luxemburg
VRT | RTBF
🇲🇴 Macau
TDM
🇲🇻 Malediven
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Mexiko
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Naher Osten und Nordafrika
beIN Sports
🇲🇳 Mongolei
EduTV | National Television | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Niederlande
NOS
🇳🇿 Neuseeland
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Nordmazedonien
Arena Sport
🇳🇴 Norwegen
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
America Television
🇵🇭 Philippinen
Aleph Group
🇵🇱 Polen
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Rumänien
Antena
🇷🇺 Russland
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbien
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapur
Mediacorp
🇸🇰 Slowakei
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slowenien
Arena Sport
🇿🇦 Südafrika
SABC | SportyTV
🌏 Südamerika
DSports | Disney+
🇰🇷 Südkorea
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Spanien
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Subsahara-Afrika
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Schweden
SVT | TV4
🇨🇭 Schweiz
SRG SSR
🇹🇼 Taiwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tadschikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Tuerkei
TRT
🇹🇲 Turkmenistan
Turkmenistan Sport
🇺🇦 Ukraine
MEGOGO
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
BBC | ITV
🇺🇸 Vereinigte Staaten
Fox Sports (Englisch) | Telemundo (Spanisch)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Usbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
Vietnam VTV
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Welcher Sender zeigt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Neuseeland?
Fans, die keinen Moment der WM-Kampagne Neuseelands verpassen wollen, sollten TVNZ einschalten.
Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Neuseeland bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen
Um die neuseeländische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:
- Waehlen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen fuer 2026 gehoeren ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
- Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter
- Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
- Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
- Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Neuseelands live!
Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM
Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nuetzlich fuer die Fußball-WM 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite fuer einen verzoegerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.
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- Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minuetigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
- Installieren Sie die eSIM: Folgen Sie der Ein-Klick-Installationsanleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Bueroklammer" ist nicht nötig.
- Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschliessend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.