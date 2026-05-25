Wo sehen Sie heute die Spiele Neuseelands bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Fernsehsender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Fähigkeit, Sperren zu umgehen, die für Live-Sportübertragungen erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

Streaming-Rechte für die WM: TVNZ in Neuseeland, IRIB in Iran Das Umgehen geografischer Sperren verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Neuseeland hält TVNZ die offiziellen Übertragungsrechte für das Turnier. Fans der All Whites sehen das Spiel kostenlos im Free-TV auf TVNZ 1. Das gesamte Turnier streamt TVNZ+hinter einem kostenpflichtigen Event-Pass. Im Iran besitzt der staatliche Sender IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) die Rechte. Der Kanal zeigt das Spiel live auf seinem Hauptsportkanal IRIB Varzesh und bietet es über die Plattform Telewebion als Stream an.

Was ist Neuseelands nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Neuseeland bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Iran und Neuseeland findet im legendären Los Angeles Stadium statt. Da es sich um den mit Spannung erwarteten Turnierauftakt der All Whites gegen einen starken kontinentalen Gegner handelt, wird das Spiel sowohl auf frei empfangbaren als auch auf Premium-Plattformen weitreichend verfügbar sein.

Details Informationen Gegner Iran Datum Montag, 15. Juni 2026 Anstoßzeit 18:00 Uhr (Ortszeit) / 02:00 Uhr (BST, 16. Juni) Stadion Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) Stadt Inglewood, Kalifornien, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

WM in Neuseeland: TVNZ zeigt alle Spiele der All Whites Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Neuseeland?

Fans, die keinen Moment von Neuseelands WM-Kampagne verpassen wollen, sollten TVNZ einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Neuseeland bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die neuseeländische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter und installieren Sie sie. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Neuseelands live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten von Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Fußball-WM 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Öffne dann deine Streaming-App und verfolge das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



