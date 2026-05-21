



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

Geoblocking-Hinweis und TV-Sender für das Spiel in Iran und Neuseeland 3. Die Umgehung von Geoblocking verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

Im Iran zeigt IRIB TV3 das Spiel frei empfangbar im heimischen Fernsehen, während beIN Sports (beIN SPORTS MAX) die regionale Premium-Berichterstattung übernimmt. In Neuseeland überträgt der öffentlich-rechtliche Sender TVNZ die Partie live auf TVNZ 1 und auf der Streaming-Plattform TVNZ+.

Was ist das nächste Spiel des Iran bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase zwischen dem Iran und Neuseeland findet im SoFi Stadium statt. Es ist das Auftaktmatch von "Team Melli" im Turnier, daher zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Neuseeland Datum Montag, 15. Juni 2026 Anstoßzeit 18:00 Uhr (Ortszeit) / 02:00 Uhr (BST, 16. Juni) Stadion SoFi Stadium (Los Angeles Stadium) Stadt Inglewood, Kalifornien, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft im Iran?

Fans, die jeden Moment von Irans Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf IRIB TV3 verfolgen, während beIN Sports eine umfassende Premium-Berichterstattung für die Region bietet.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um den Iran bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die iranische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel des Iran live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



