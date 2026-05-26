Wo sehen Sie heute die Spiele des Irak bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Nächstes Spiel, Anstoßzeit, TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

Im Irak zeigt beIN SPORTS das Turnier exklusiv. Als offizieller Medienrechteinhaber für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) sendet beIN mehrsprachig auf den Kanälen beIN SPORTS MAX und streamt das gesamte Turnier über die App beIN CONNECT. In Norwegen teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender NRK und der private Sender TV 2 die Rechte. Fans sehen das Spiel dort kostenlos im Free-TV oder streamen es ohne Aufpreis über die NRK-TV-Plattform beziehungsweise TV 2 Play.

Was ist das nächste Spiel des Irak bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Auftaktspiel der Gruppenphase zwischen dem Irak und Norwegen richtet das legendäre Gillette Stadium aus. Weil die "Lions of Mesopotamia" erstmals auf einen starken europäischen Gegner treffen, zeigen sowohl Free-TV- als auch Premium-Plattformen die Partie.

Details Informationen Gegner Norwegen Datum Dienstag, 16. Juni 2026 Anstoßzeit 18:00 Uhr (Ortszeit) / 23:00 Uhr (BST) Stadion Gillette Stadium Stadt Foxborough, Massachusetts, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM im Irak?

Fans, die keinen Moment der WM-Teilnahme des Irak verpassen wollen, sollten beIN SPORTS einschalten.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um den Irak bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die irakische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter und installieren Sie sie. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel des Irak live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Damit laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream liefert.