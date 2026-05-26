Wo sehen Sie heute die Spiele der türkischen Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Fernsehsender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In der Türkei hält der staatliche öffentlich-rechtliche Sender TRT (Turkish Radio and Television Corporation) die offiziellen und exklusiven Übertragungsrechte für das Turnier. Der Sender strahlt das Spiel landesweit live und frei über seine Fernsehsender TRT 1 und TRT Spor aus. Zudem bietet die offizielle Streaming-Plattform tabii einen kompletten digitalen Live-Stream an. In Australien zeigt SBS das Spiel live und kostenlos. Fans sehen die Partie entweder auf SBS oder SBS VICELAND im Fernsehen oder streamen sie digital über dieSBS On Demand App und die Website.

Was ist das nächste Spiel der Türkei bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Auftaktspiel der Türkei in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gegen Australien findet im BC Place statt. Es ist die Rückkehr der "Crescent-Stars" nach 24 Jahren Pause, daher zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Australien Datum Samstag, 13. Juni 2026 Anpfiff 21:00 Uhr (Ortszeit) / 05:00 Uhr (BST, 14. Juni) Stadion BC Place Stadt Vancouver, British Columbia, Kanada

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in der Türkei?

Fans, die keinen Moment der WM-Teilnahme der Türkei verpassen wollen, sollten TRT einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um die Türkei bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die türkische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der Türkei live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Damit laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream liefert.

Saily App : So holst du dir den perfekten Datenplan für das Turnier Lade die Saily -App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald Sie gelandet sind oder Daten benötigen, aktivieren Sie den Tarif. Anschließend öffnen Sie Ihre Streaming-App und sehen das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



