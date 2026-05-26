Wo sehen Sie heute die Spiele der Tschechischen Republik bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Fernsehsender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In der Tschechischen Republik teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender Česká televize und der private Sender TV Nova die Übertragungsrechte. Fans sehen das Spiel live und frei im Fernsehen auf ČT Sportund Nova. Digitale Live-Streams bieten die ČT Sport App/iVysílání und die Plattform Voyo. In Südkorea zeigen JTBC und der öffentlich-rechtliche Sender KBS das Spiel nach gescheiterten Verhandlungen mit anderen Sendern gemeinsam auf ihren Hauptkanälen. Online-Streams laufen über die JTBC NOW App und KBS+.

Wann findet das nächste Spiel der Tschechischen Republik bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für die Tschechische Republik bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Südkorea und der Tschechischen Republik findet im legendären Estadio Guadalajara statt. Da es sich um die mit Spannung erwartete Rückkehr der "Narodny Tym" zum Weltturnier nach 20 Jahren Abwesenheit handelt, übertragen Sender das Spiel sowohl auf frei empfangbaren als auch auf Premium-Plattformen.

Details Informationen Gegner Südkorea Datum Donnerstag, 11. Juni 2026 Anpfiff 20:00 Uhr (Ortszeit) / 03:00 Uhr (BST, 12. Juni) Stadion Estadio Guadalajara (Akron Stadium) Stadt Zapopan, Guadalajara, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in der Tschechischen Republik?

Fans, die keinen Moment der WM-Teilnahme der Tschechischen Republik verpassen wollen, sollten bei Česká televize und TV Nova einschalten.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um die Tschechische Republik bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die tschechische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der Tschechischen Republik live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" erforderlich. Aktivieren & streamen: Sobald Sie gelandet sind oder Daten benötigen, aktivieren Sie den Tarif. Anschließend öffnen Sie Ihre Streaming-App und sehen das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



