



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

Streaming-Tipps: So siehst du das Spiel in UK und Kroatien 3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

Im Vereinigten Königreich zeigt ITV (ITV1) die Partie; der Sender lässt sich mit einer digitalen Antenne empfangen. In Kroatien überträgt HRT (Hrvatska radiotelevizija) als öffentlich-rechtlicher Sender das Spiel live auf HRT 2 und auf der Streaming-Plattform HRTi.

Was ist das nächste Spiel Englands bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Gruppenspiel Englands bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gegen Kroatien findet im AT&T Stadium statt. Weil es das Auftaktspiel der Three Lions ist und zwei starke Nationen aufeinandertreffen, zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Kroatien Datum Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoßzeit 15:00 Uhr (Ortszeit) / 21:00 Uhr (BST) Stadion AT&T Stadium (Stadion in Dallas) Stadt Arlington, Texas, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in England?

Fans, die jeden Moment des Weges der Three Lions zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung entweder auf BBC oder ITV verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die englische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der englischen Nationalmannschaft live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Mit ihm laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders für die Weltmeisterschaft 2026 nützlich, da er die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream liefert.

Saily App : So holst du dir den perfekten Datenplan für das Turnier Lade die Saily -App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" erforderlich. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



