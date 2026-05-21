



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

Geoblocking umgehen? Die offiziellen Übertragungswege für das Spiel Die Umgehung von Geoblocking verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Partie; beide Sender empfängst du mit einer normalen Digitalantenne. Auf Curaçao überträgt TeleCuraçao als öffentlich-rechtlicher Sender das Spiel live, ebenso das regionale Netzwerk DirecTV (DSports).

Was ist das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Deutschland bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Deutschland und Curaçao findet im NRG-Stadion statt. Da dies das erste Spiel der Nationalmannschaft bei diesem Turnier ist und zwei hochkarätige Nationen aufeinandertreffen, zeigen sowohl frei empfangbare als auch Premium-Plattformen die Partie.

Details Informationen Gegner Curaçao Datum Sonntag, 14. Juni 2026 Anstoßzeit 12:00 Uhr (Ortszeit) / 18:00 Uhr (BST) Stadion NRG Stadium (Houston Stadium) Stadt Houston, Texas, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Deutschland?

Fans, die jeden Moment des Siegeszuges der Nationalmannschaft mitverfolgen möchten, können die Live-Übertragungen auf MagentaTV, ARD und ZDF verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Deutschland bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die deutsche Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter und installieren Sie sie. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der deutschen Nationalmannschaft live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



