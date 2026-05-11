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Weltmeisterschaft
team-logoArgentinien
GEHA Field at Arrowhead Stadium
team-logoAlgerien
Ansehen auf MagentaSport

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Wo sehen Sie heute die Spiele Argentiniens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Reiseführer, kostenlose Streams, VPNs, eSIMs

Die Spannung steigt, während die Albiceleste sich darauf vorbereitet, die schwierige Gruppe J zu meistern, in der sie auf die hartnäckigen Gegner Algerien, Oesterreich und Jordanien trifft.

Datum

Spielplan

Stadion

16. Juni 2026

Argentinien gegen Algerien

GEHA Field im Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)

22. Juni 2026

Jordanien gegen Algerien

Levi's Stadium (Santa Clara, CA)

27. Juni 2026

Oesterreich gegen Algerien

GEHA Field im Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)


Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen



Um die argentinische Nationalmannschaft zu sehen, musst du dich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Uebertragung anbietet. So geht's:

  1. Waehlen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Die Top-Empfehlungen fuer 2026 sind ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
  2. Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Geraet herunter (Laptop, Smartphone oder Smart-TV)
  3. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
  4. Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  5. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und geniessen Sie das Spiel Argentiniens live!


Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Damit laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders nuetzlich fuer die Weltmeisterschaft 2026, da er die nötige Bandbreite fuer einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream liefert.

  1. Saily App: So holst du dir den perfekten Datenplan für das Turnier Lade die Saily App im App Store oder bei Google Play herunter.
  2. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minuetigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
  3. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Bueroklammer" erforderlich.
  4. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschliessend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🌍 Land / Region

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentinien

Telefe | TV Publica

🇦🇺 Australien

SBS

🇦🇹 Österreich

ORF | ServusTV

🇦🇿 Aserbaidschan

ITV

🇧🇪 Belgien

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivien

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇰🇭 Kambodscha

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevision

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Kolumbien

Caracol Television | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Kroatien

HRT

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

CT | TV Nova

🇩🇰 Dänemark

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estland

TV3

🇫🇯 Fidschi

FBC

🇫🇮 Finnland

Yle | MTV3

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Deutschland

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Griechenland

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavision | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hongkong

PCCW

🇭🇺 Ungarn

MTVA

🇮🇸 Island

RUV

🇮🇩 Indonesien

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italien

RAI | DAZN

🇯🇵 Japan

NHK, Nippon TV, Fuji TV, DAZN

🇰🇿 Kasachstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirgisistan

KTRK

🇱🇻 Lettland

TV3 Lettland

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Litauen

TV3 Litauen

🇱🇺 Luxemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macau

TDM

🇲🇻 Malediven

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Mexiko

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN Sports

🇲🇳 Mongolei

EduTV | National Television | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Niederlande

NOS

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Nordmazedonien

Arena Sport

🇳🇴 Norwegen

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

America Television

🇵🇭 Philippinen

Aleph Group

🇵🇱 Polen

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumänien

Antena

🇷🇺 Russland

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbien

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Slowakei

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slowenien

Arena Sport

🇿🇦 Südafrika

SABC | SportyTV

🌏 Südamerika

DSports | Disney+

🇰🇷 Suedkorea

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spanien

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Subsahara-Afrika

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Schweden

SVT | TV4

🇨🇭 Schweiz

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadschikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Tuerkei

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Turkmenistan Sport

🇺🇦 Ukraine

MEGOGO

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

BBC | ITV

🇺🇸 Vereinigte Staaten

Fox Sports (Englisch) | Telemundo (Spanisch)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

Vietnam VTV