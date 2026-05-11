Datum Spielplan Stadion 16. Juni 2026 Argentinien gegen Algerien GEHA Field im Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) 22. Juni 2026 Jordanien gegen Algerien Levi's Stadium (Santa Clara, CA) 27. Juni 2026 Oesterreich gegen Algerien GEHA Field im Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)





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