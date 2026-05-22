Wo sehen Sie heute die Spiele Ägyptens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Nächstes Spiel, Anstoßzeit, TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Ägypten zeigt beIN SPORTS die Partie. Der Rechteinhaber für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) sendet auf seinen beIN SPORTS MAX-Kanälen und streamt über die beIN CONNECT-App. In Belgien teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender VRT und RTBF die Rechte. VRT 1 zeigt das Spiel live und frei empfangbar für das niederländischsprachige Publikum, La Une (RTBF) für das französischsprachige Publikum. Digitale Streams stehen auf VRT MAX und Auvio bereit.

Wann spielt Ägypten sein nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase von Ägypten bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Belgien und Ägypten findet im Lumen Field statt. Weil es das Auftaktspiel der Pharaonen ist und zwei starke Nationen treffen, zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Belgien Datum Montag, 15. Juni 2026 Anstoßzeit 12:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST) Stadion Lumen Field (Seattle Stadium) Stadt Seattle, Washington, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Ägypten?

Fans, die keinen Moment von Ägyptens WM-Kampagne mit Star Mo Salah verpassen wollen, sollten beIN Sports einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Ägypten bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die ägyptische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Ägyptens live!

Die Wahl für Reisende: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Installationsanleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



