Wo sehen Sie heute die Niederlande bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Nächstes Spiel, Live-Stream, TV-Sender und Online-Live-Streams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Verbinden Sie sich mit einem Server im Land Ihrer bevorzugten Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport nötig sind.

2. Nutzt du einen Computer, öffne ein "Inkognito"- oder "Privat"-Fenster, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen mancher Streaming-Plattformen.

In den Niederlanden hält der öffentlich-rechtliche Sender NOS die offiziellen Rechte. NOS zeigt das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen auf seinen Hauptsendern. Nutzer können die Partie außerdem über NOS.nl und die NPO Start-App streamen. In Japan zeigt das Japan Consortium das Spiel. Die Zuschauer sehen die Live-Berichterstattung im Free-TV auf NHK (terrestrisch, NHK+ und BS Premium 4K) sowie auf den Privatsendern Nippon TV und Fuji TV. DAZN bietet zusätzlich eine Premium-Digitalübertragung an.

Was ist das nächste Spiel der Niederlande bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase zwischen den Niederlanden und Japan findet im AT&T Stadium statt. Weil die Partie den Auftakt der Oranje gegen einen starken Gegner markiert, zeigen sowohl Free-TV- als auch Premium-Kanäle die Begegnung.

Details Informationen Gegner Japan Datum Sonntag, 14. Juni 2026 Anstoßzeit 15:00 Uhr (Ortszeit) / 21:00 Uhr (BST) Stadion AT&T Stadium (Dallas Stadium) Stadt Arlington, Texas, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in den Niederlanden?

Fans, die keinen Moment der WM-Teilnahme der Niederlande verpassen möchten, sollten NOS einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um die Niederlande bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die niederländische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel der Niederlande live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" erforderlich. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Öffne dann deine Streaming-App und verfolge das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



