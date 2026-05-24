Wo sehen Sie heute die Elfenbeinküste bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Nächstes Spiel, Anstoßzeit, TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Fähigkeit, Sperren zu umgehen, die für Live-Sportübertragungen erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In der Elfenbeinküste übertragen die nationalen Sender RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) und NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) das Spiel frei empfangbar im Fernsehen. Zuschauer sehen die Partie live auf den terrestrischen Kanälen sowie auf den Streaming-Plattformen RTI Play und NCI ID. In Ecuador zeigt Teleamazonas das Spiel frei empfangbar, DirecTVüberträgt über DSports und die DGO-App.

Was ist das nächste Spiel der Elfenbeinküste bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für die Elfenbeinküste bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador findet im legendären Lincoln Financial Field statt. Da es sich um den Turnierauftakt der "Les Éléphants" handelt und zwei hochkarätige Mannschaften aufeinandertreffen, zeigen frei empfangbare und Premium-Plattformen das Spiel.

Details Informationen Gegner Ecuador Datum Sonntag, 14. Juni 2026 Anstoßzeit 19:00 Uhr (Ortszeit) / 00:00 Uhr (BST, 15. Juni) Stadion Lincoln Financial Field (Stadion in Philadelphia) Stadt Philadelphia, Pennsylvania, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in der Elfenbeinküste?

Fans, die keinen Moment der WM-Kampagne der Elfenbeinküste mit Amad Diallo und Simon Adingra verpassen wollen, können die Spiele auf La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um die Elfenbeinküste bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die ivorische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der Elfenbeinküste live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



