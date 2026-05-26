Wo sehen Sie heute die DR Kongo bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Fernsehsender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In der Demokratischen Republik Kongo hält New World TV die Übertragungsrechte für das Turnier. Der Rechteinhaber für Subsahara-Afrika arbeitet mit lokalen Sendern zusammen, um eine breite Berichterstattung zu sichern. Der öffentlich-rechtliche Sender RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise) zeigt das Spiel im Free-TV, während SuperSport über Canal+ und DStv landesweiten Zugang zu Pay-TV und Streaming bietet. In Portugal sehen Fans das Spiel kostenlos auf dem neuen Digitalkanal LiveModeTV, der auf YouTube streamt und die Free-to-Air-Rechte für die portugiesischen Partien hält. Sport TV bietet im Pay-TV einen umfassenden Premium-Kanal.

Was ist das nächste Spiel der DR Kongo bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase zwischen Portugal und der DR Kongo findet im legendären Houston Stadium statt. Weil die Leoparden dort auf einen Topgegner treffen, zeigen sowohl Free-TV- als auch Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Portugal Datum Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoßzeit 12:00 Uhr (Ortszeit) / 18:00 Uhr (BST) Stadion Houston Stadium (NRG Stadium) Stadt Houston, Texas, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in der DR Kongo?

Fans, die keinen Moment der WM-Teilnahme der DR Kongo verpassen wollen, können die Spiele über RTNC und SuperSport verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um die DR Kongo bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die Nationalmannschaft der DR Kongo zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der DR Kongo live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Mit Saily laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Der Dienst ist besonders für die Weltmeisterschaft 2026 nützlich, weil er Ihnen die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream bietet.