Alle FIFA-WM-2026-Sender weltweit
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RTVE | M6 | DAZN
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🇧🇬 Bulgarien
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Teletica | Tigo Sports
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ČT | TV Nova
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TCS | Tigo Sports
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Yle | MTV3
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M6 | beIN Sports
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ARD | ZDF | Magenta Sport
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Albavisión | Tigo Sports
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Honduras: Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hongkong
PCCW
🇭🇺 Ungarn
MTVA
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TVRI | RRI
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🇯🇵 Japan: NHK, Nippon TV, Fuji TV, DAZN
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kasachstan
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RTK | TV Vala | Arena Sport
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🇱🇮 Liechtenstein
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TV3 Litauen
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🇲🇹 Malta
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🇲🇽 Mexiko
Mexiko: TelevisaUnivision | TV Azteca
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EduTV, National Television, Suld TV, MNB und mobihome VOO.
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Arena Sport | RTCG
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Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Niederlande
NOS
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TVNZ
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Grupo Ratensa | Tigo Sports
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Arena Sport
🇳🇴 Norwegen
NRK | TV2
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Medcom | TVN Media | Tigo Sports
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🇵🇭 Philippinen
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🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbien
RTS | Arena Sport
Singapur: Mediacorp
Mediacorp
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STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slowenien
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JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
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RTVE | Mediapro | DAZN
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🇹🇼 Taiwan: ELTA, EBC, TTV
ELTA | EBC | TTV
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Fox Sports (Englisch) | Telemundo (Spanisch)
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🇻🇳 Vietnam
Vietnam: VTV
Weiterlesen: Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Brasilien: Heimtrikot, Auswärtstrikot, Erscheinungsdaten und Preise
Welcher Sender überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft in Brasilien?
Fans, die jeden Moment des Siegeszuges der Seleção mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf TV Globo, dem wichtigsten frei empfangbaren Sender des Landes, verfolgen.
Mit einem VPN oder einem kostenlosen Stream kannst du Brasilien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sehen.
Um die brasilianische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen „virtuell“ in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:
- Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
- Laden Sie die App auf Ihren Laptop, Ihr Smartphone oder Ihr Smart-TV herunter.
- Verbinde dich mit einem Server im gewünschten Land.
- Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
- Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Brasiliens live!
Reisende streamen flexibel mit Saily eSIM.
Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.
- Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter.
- Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
- Installieren Sie die eSIM: Folgen Sie der Ein-Klick-Installationsanleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder eine „Büroklammer“ ist nicht nötig.
- Aktivieren & streamen: Sobald Sie gelandet sind oder Daten benötigen, aktivieren Sie den Tarif. Anschließend öffnen Sie Ihre Streaming-App und sehen das Spiel über eine dedizierte, schnelle Mobilfunkverbindung.