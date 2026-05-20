



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

Streaming-Optionen für das Spiel in Brasilien und Marokko 3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Brasilien zeigen Globo (Grupo Globo), SBT und N Sports die Partie. Zuschauer empfangen diese Sender mit einer digitalen Antenne über das herkömmliche Fernsehen, während CazéTV das Spiel online streamt. In Marokko hält beIN Sports die Premium-Rechte, während der öffentlich-rechtliche Sender SNRT eine freie Übertragung anbietet. beIN Sports MAX zeigt das Spiel live, ebenso die SNRT-Kanäle Arryadia und Al Aoula.

Was ist Brasiliens nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase zwischen Brasilien und Marokko findet im MetLife Stadium statt. Es ist das Auftaktspiel der Seleção, daher zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Marokko Datum Samstag, 13. Juni 2026 Anstoßzeit 18:00 Uhr (Ortszeit) / 23:00 Uhr (BST) Stadion MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium) Stadt East Rutherford, New Jersey, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Brasilien?

Fans, die jeden Moment des Weges der Seleção zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf TV Globo, dem wichtigsten frei empfangbaren Sender des Landes, verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Brasilien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die brasilianische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Brasiliens live!

Die Wahl für Reisende: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder eine "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



