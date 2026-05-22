Um Spiele außerhalb des Landes zu sehen, in dem sie ursprünglich ausgestrahlt werden, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

Streaming-Hinweis: Geoblocking umgehen, Rechte beachten 3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Argentinien zeigen Telefe, TV Pública und TyC Sports die Partie; die Sender senden über terrestrische Netze und Kabelanbieter. In Algerien überträgt der öffentlich-rechtliche Kanal ENTV das Spiel terrestrisch, beIN Sports zeigt es zusätzlich auf seinen Premiumkanälen und digitalen Plattformen.

Was ist Argentiniens nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Auftaktspiel der Gruppenphase zwischen Argentinien und Algerien findet im Arrowhead Stadium statt. Weil der amtierende Weltmeister antritt und zwei starke Nationen aufeinandertreffen, zeigen viele Free-TV-Sender und Pay-TV-Plattformen die Partie.

Details Informationen Gegner Algerien Datum Dienstag, 16. Juni 2026 Anstoßzeit 20:00 Uhr (Ortszeit) / 02:00 Uhr (BST, 17. Juni) Stadion Arrowhead Stadium (Kansas City Stadium) Stadt Kansas City, Missouri, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Argentinien?

Fans, die keinen Moment von Argentiniens WM-Kampagne verpassen wollen, können die Spiele auf Telefe, TV Pública, TyC Sports und DSports verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die argentinische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Argentiniens live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



