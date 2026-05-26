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Weltmeisterschaft
team-logoGhana
BMO Field
team-logoPanama
Ansehen auf MagentaTV

Übersetzt von

Wo sehen Sie Ghana heute bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams

Weltmeisterschaft
Ghana

Finde heraus, wo du das Spiel an deinem Standort sehen kannst. Scrolle nach unten für weltweite Übertragungen!


Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

Streaming-Fans sollten Geoblocking-Regeln beachten 3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Ghana hält SuperSport die offiziellen Rechte und zeigt das Turnier über DStv sowie die App DStv Stream mit mehrsprachigem Live-Stream. Nach Abschluss der Verträge durch das Ministerium für Sport und Freizeit läuft die Berichterstattung auch frei empfangbar auf ausgewählten nationalen Sendern. In Panama übertragen Medcomund TVN Media das Spiel gemeinsam free-to-air. Fans sehen es auf RPC TV (Canal 4) und TVN Canal 2 oder streamen es über die Apps Medcom GOund TVN Pass. Tigo Sports bietet zudem einen Premium-Kabelzugang.

Was ist Ghanas nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Ghana bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Ghana und Panama findet im legendären BMO Field statt. Da es sich um den mit Spannung erwarteten Turnierauftakt der Black Stars gegen einen starken Gegner aus der CONCACAF handelt, wird das Spiel sowohl auf frei empfangbaren als auch auf Premium-Plattformen zu sehen sein.

Details

Informationen

Gegner

Panama

Datum

Mittwoch, 17. Juni 2026

Anpfiff

19:00 Uhr (Ortszeit) / 00:00 Uhr (BST, 18. Juni)

Stadion

BMO Field

Stadt

Toronto, Ontario, Kanada

Weltweite Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🌍 Land / Region

📺 Sender

🇦🇫Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷Argentinien

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australien

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Österreich

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgien

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivien

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1, ArtMotion, TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

WM in Ghana: Auf welchem Sender läuft die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft? Fußballfans in Ghana können alle Spiele der Nationalmannschaft live auf SuperSport verfolgen.

Fans, die keinen Moment von Ghanas WM-Kampagne verpassen wollen, sollten SuperSport einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Ghana bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die ghanaische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

  1. Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
  2. Laden Sie die VPN-App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter
  3. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
  4. Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  5. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel von Ghana live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Damit laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream liefert.

  1. Saily App: So holst du dir den perfekten Datenplan für das Turnier Lade die Saily-App im App Store oder bei Google Play herunter.
  2. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
  3. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Ein-Klick-Installation in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig.
  4. Aktivieren & streamen: Sobald Sie gelandet sind oder Daten benötigen, aktivieren Sie den Tarif. Anschließend öffnen Sie Ihre Streaming-App und sehen das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.