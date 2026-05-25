Wo sehen Sie Belgien heute bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

Streaming-Tipps: So sehen Fans in Belgien die Spiele live 3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In Belgien teilen sich die großen öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragungsrechte, damit beide Sprachgruppen das Spiel kostenlos im Fernsehen sehen können. Niederländischsprachige Fans in Flandern schauen die Partie live auf den VRT-Sendern oder streamen sie über VRT MAX. Französischsprachige Zuschauer in Wallonien nutzen die RTBF-Sender oder die App RTBF Auvio. In Ägypten zeigt beIN SPORTS das Spiel exklusiv. Als offizieller Rechteinhaber für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) sendet beIN das Spiel auf den Kanälen beIN SPORTS MAX und bietet ein Live-Streaming über die App beIN CONNECT sowie den Dienst TOD an.

Was ist Belgiens nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für Belgien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Belgien und Ägypten findet im legendären Seattle Stadium statt. Da es sich um den mit Spannung erwarteten Turnierauftakt der "Roten Teufel" gegen eine starke afrikanische Mannschaft handelt, wird das Spiel sowohl auf frei empfangbaren als auch auf Premium-Plattformen zu sehen sein.

Details Informationen Gegner Ägypten Datum Montag, 15. Juni 2026 Anstoßzeit 12:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST) Stadion Seattle Stadium (Lumen Field) Stadt Seattle, Washington, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Belgien?

Fans, die keinen Moment von Belgiens WM-Kampagne verpassen wollen, sollten VRT und RTBF einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Belgien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die belgische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel Belgiens live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.