Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit
🌍 Land/Region
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanien
TV Klan
🇩🇿 Algerien
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentinien
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australien
SBS
🇦🇹 Österreich
ORF | ServusTV
🇦🇿 Aserbaidschan
Azerbaijan: ITV
🇧🇪 Belgien
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivien
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
Arena Sport
🇧🇷 Brasilien
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgarien
BNT
🇰🇭 Kambodscha
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
Bell Media
🇨🇱 Chile
Chilevisión
🇨🇳 China
CMG
🇨🇴 Kolumbien
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Kroatien
HRT
🇨🇾 Zypern
Sigma TV
🇨🇿 Tschechien
ČT | TV Nova
🇩🇰 Dänemark
DR | TV2
🇪🇨 Ecuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estland
TV3
🇫🇯 Fidschi
FBC
🇫🇮 Finnland
Yle | MTV3
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Deutschland
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Griechenland
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hongkong
PCCW
🇭🇺 Ungarn
MTVA
🇮🇸 Island
RÚV
🇮🇩 Indonesien
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irland
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Italien
RAI | DAZN
🇯🇵 Japan
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kasachstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirgisistan
KTRK
🇱🇻 Lettland
TV3 Lettland
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Litauen
TV3 Litauen
🇱🇺 Luxemburg
VRT | RTBF
🇲🇴 Macau
TDM
🇲🇻 Malediven
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Mexiko
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Naher Osten und Nordafrika
beIN Sports
🇲🇳 Mongolei
EduTV | National Television | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Niederlande
NOS
🇳🇿 Neuseeland
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Nordmazedonien
Arena Sport
🇳🇴 Norwegen
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
América Televisión
🇵🇭 Philippinen
Aleph Group
🇵🇱 Polen
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Rumänien
Antena
🇷🇺 Russland: Match TV
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbien
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapur
Mediacorp
🇸🇰 Slowakei
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slowenien
Arena Sport
🇿🇦 Südafrika
SABC | SportyTV
🌏 Südamerika
DSports | Disney+
🇰🇷 Südkorea
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Spanien
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Subsahara-Afrika
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Schweden
SVT | TV4
🇨🇭 Schweiz
SRG SSR
🇹🇼 Taiwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tadschikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Türkei
TRT
🇹🇲 Turkmenistan
Turkmenistan Sport
🇺🇦 Ukraine
MEGOGO
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
BBC | ITV
🇺🇸 USA
Fox Sports (Englisch) | Telemundo (Spanisch)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Usbekistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
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Welcher Sender überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft in Algerien?
Wer keine Aktion von Riyad Mahrez und Mohamed Amoura verpassen will, schaltet in Algerien ENTV oder beIN Sports ein.
Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Algerien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen
Um die algerische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen „virtuell“ in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:
- Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: ExpressVPN, NordVPN und Surfshark zählen 2026 zu den Top-Empfehlungen.
- Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter.
- Verbinden Sie sich mit einem Server im entsprechenden Land.
- Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
- Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Algeriens live!
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- Laden Sie die App herunter: Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play.
- Wählen Sie Ihr Datenpaket: Geben Sie als Land den Turnierort an (z. B. die Vereinigten Staaten) und entscheiden Sie sich für ein Paket. Für intensives Streaming der 90-minütigen Partien empfiehlt sich ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif.
- Tippen Sie einfach auf „Installieren“ – eine physische SIM-Karte oder gar eine Büroklammer sind überflüssig.
- Aktivieren Sie den Tarif nach der Landung oder sobald Sie Daten benötigen. Öffnen Sie dann Ihre Streaming-App und verfolgen Sie das Spiel über eine dedizierte, schnelle Mobilfunkverbindung.