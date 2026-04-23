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Weltmeisterschaft
team-logoArgentinien
GEHA Field at Arrowhead Stadium
team-logoAlgerien
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Neil Bennett

Übersetzt von

Wo sehen Sie Algerien heute bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Hier finden Sie Live-Stream und TV-Sender für die kommenden Spiele

Die Spannung steigt: Les Fennecs bereiten sich auf die anspruchsvolle Gruppe J mit Argentinien, Jordanien und Österreich vor.

Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit

🌍 Land/Region

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentinien

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australien

SBS

🇦🇹 Österreich

ORF | ServusTV

🇦🇿 Aserbaidschan

Azerbaijan: ITV

🇧🇪 Belgien

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivien

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇰🇭 Kambodscha

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevisión

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Kolumbien

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Kroatien

HRT

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT | TV Nova

🇩🇰 Dänemark

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estland

TV3

🇫🇯 Fidschi

FBC

🇫🇮 Finnland

Yle | MTV3

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Deutschland

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Griechenland

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hongkong

PCCW

🇭🇺 Ungarn

MTVA

🇮🇸 Island

RÚV

🇮🇩 Indonesien

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italien

RAI | DAZN

🇯🇵 Japan

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kasachstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirgisistan

KTRK

🇱🇻 Lettland

TV3 Lettland

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Litauen

TV3 Litauen

🇱🇺 Luxemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macau

TDM

🇲🇻 Malediven

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Mexiko

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN Sports

🇲🇳 Mongolei

EduTV | National Television | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Niederlande

NOS

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Nordmazedonien

Arena Sport

🇳🇴 Norwegen

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

América Televisión

🇵🇭 Philippinen

Aleph Group

🇵🇱 Polen

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumänien

Antena

🇷🇺 Russland: Match TV

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbien

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Slowakei

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slowenien

Arena Sport

🇿🇦 Südafrika

SABC | SportyTV

🌏 Südamerika

DSports | Disney+

🇰🇷 Südkorea

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spanien

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Subsahara-Afrika

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Schweden

SVT | TV4

🇨🇭 Schweiz

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadschikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Türkei

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Turkmenistan Sport

🇺🇦 Ukraine

MEGOGO

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

BBC | ITV

🇺🇸 USA

Fox Sports (Englisch) | Telemundo (Spanisch)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Usbekistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


WEITERLESEN: Algeriens Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Heimtrikot, Auswärtstrikot, Erscheinungsdaten und Preise

Welcher Sender überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft in Algerien?

Wer keine Aktion von Riyad Mahrez und Mohamed Amoura verpassen will, schaltet in Algerien ENTV oder beIN Sports ein.

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Algerien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die algerische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen „virtuell“ in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

  1. Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: ExpressVPN, NordVPN und Surfshark zählen 2026 zu den Top-Empfehlungen.
  2. Laden Sie die App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter.
  3. Verbinden Sie sich mit einem Server im entsprechenden Land.
  4. Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  5. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Algeriens live!

Streaming-Tipp für Reisende: Nutze Saily eSIM.

Saily, der eSIM-Dienst von Nord Security, liefert Ihnen ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone. Besonders während der Weltmeisterschaft 2026 sichert er Ihnen die nötige Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream.

  1. Laden Sie die App herunter: Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play.
  2. Wählen Sie Ihr Datenpaket: Geben Sie als Land den Turnierort an (z. B. die Vereinigten Staaten) und entscheiden Sie sich für ein Paket. Für intensives Streaming der 90-minütigen Partien empfiehlt sich ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif.
  3. Tippen Sie einfach auf „Installieren“ – eine physische SIM-Karte oder gar eine Büroklammer sind überflüssig.
  4. Aktivieren Sie den Tarif nach der Landung oder sobald Sie Daten benötigen. Öffnen Sie dann Ihre Streaming-App und verfolgen Sie das Spiel über eine dedizierte, schnelle Mobilfunkverbindung.