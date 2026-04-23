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Fans, die keinen Moment von Riyad Mahrez’ und Mohamed Amouras Weg zum Ruhm verpassen wollen, können die Spiele in Algerien auf ENTV und beIN Sports verfolgen.

Wann ist das nächste Spiel Algeriens?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J GEHA Field at Arrowhead Stadium

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um Algerien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die algerische Nationalmannschaft zu verfolgen, müssen Sie sich lediglich „virtuell“ in ein Land begeben, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

So sehen Sie ENTV mit einem VPN: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Hochgeschwindigkeits-VPN wählen: Die Top-Empfehlungen für 2026 lauten ExpressVPN, NordVPN und Surfshark. Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter. Verbinden Sie sich mit einem strategisch ausgewählten Server Starten Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und verfolgen Sie die Partie Algeriens live!

Gegen wen spielt Algerien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Algerien wurde für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Gruppe J gelost. Les Fennecs treffen in drei verschiedenen US-Städten auf eine Reihe starker Gegner.

Hier ist die offizielle Aufstellung für die Gruppenphase von Algerien:

Die Gegner in Gruppe J lauten: